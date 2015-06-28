Loading...

Voto basso alla maturità: colpa delle crisi respiratorie?

di Redazione

28/06/2015

Chi ha preso un voto basso alla maturità potrebbe essere stato vittima di una crisi respiratoria causata da un'allergia. Molti maturandi, in questi giorni stanno per sostenere le prove orali. Si stima che circa 100mila di essi siano allergici e, in occasione degli orali, potrebbero avere problemi. Allergie e conseguenti crisi respiratorie, associate allo stress, potrebbero seriamente incidere sul voto finale agli esami di maturità. Molti ragazzi potrebbero aver preso ottimi voti agli scritti e poi agli orali fanno una 'magra' figura per colpa di ansia e crisi respiratorie. Carlo Mereu, presidente SIMeR, ha detto: "Lo stress ha un ruolo cruciale nel controllo dei sintomi respiratori di rinite e asma: quando si è sotto pressione, in ansia o in preda a emozioni negative come nel periodo della preparazione degli esami, la probabilità di crisi respiratorie aumenta".  
