Asma, asportare adenoidi e tonsille migliora condizioni pazienti
di Redazione
09/11/2014
L’asma è una patologia che affligge, solamente in Italia, 3 milioni di persone e che, molte volte, può portare alla morte.
L'Oms ha annunciato che nel giro di qualche anno aumenterà vorticosamente il numero delle persone colpite da asma, quindi bisogna intervenire al più presto.
Un'equipe di scienziati dell'Università di Chicago ha scoperto che l'asportazione delle adenoidi e delle tonsille dei bimbi asmatici provoca un netto miglioramento delle condizioni di salute generali. Pare che i sintomi dell'asma diventino meno 'impetuosi'.
Il numero delle persone colpite dall'asma, in futuro, crescerà soprattutto per colpa dello smog.
