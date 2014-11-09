Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Asma, asportare adenoidi e tonsille migliora condizioni pazienti

Redazione Avatar

di Redazione

09/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L’asma è una patologia che affligge, solamente in Italia, 3 milioni di persone e che, molte volte, può portare alla morte.

L'Oms ha annunciato che nel giro di qualche anno aumenterà vorticosamente il numero delle persone colpite da asma, quindi bisogna intervenire al più presto.

Un'equipe di scienziati dell'Università di Chicago ha scoperto che l'asportazione delle adenoidi e delle tonsille dei bimbi asmatici provoca un netto miglioramento delle condizioni di salute generali. Pare che i sintomi dell'asma diventino meno 'impetuosi'.

Il numero delle persone colpite dall'asma, in futuro, crescerà soprattutto per colpa dello smog.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uomini con la barba aumentano: produttori di rasoi in crisi

Articolo Successivo

Vicenza, contromano per 8 km su A4: malata di Alzheimer fermata da poliziotti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022