Vicenza, contromano per 8 km su A4: malata di Alzheimer fermata da poliziotti

Tragedia sfiorata sull'autostrada A4, nel Vicentino, dove una donna 52enne ha percorso ben 8 km contromano. Alla fine è stata fermata dai poliziotti.

Gli agenti hanno scoperto che la donna è malata di Alzheimer. Stupisce che sia permesso a una persona affetta da una tale patologia possa guidare l'automobile, costituendo un pericolo per sé e per gli altri.

Pare che donna non sia stata in grado di spiegare ai poliziotti il motivo del suo comportamento. Non appena è stato individuato il veicolo contromano, il traffico è stato compattato e rallentato; poi, grazie a una manovra spettacolare degli agenti, la 52enne è stata fermata.

I parenti della malata hanno ringraziato la Polizia per la bravura e la benevolenza dimostrata.