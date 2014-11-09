Uomini con la barba aumentano: produttori di rasoi in crisi
di Redazione
09/11/2014
In Italia e nel mondo aumentano gli uomini con la barba lunga. Ciò rappresenta un serio problema per i produttori di rasoi e schiume da barba.
Pare che l'incremento degli uomini con la barba non sia solamente l'effetto di una nuova moda ma dell'aumento progressivo del costo di rasoi e simili. Per contestare tale inflazione, negli Usa molti uomini hanno deciso di non tagliarsi più la barba.
Mai, fin dalla recessione, negli Stati Uniti si è registrato un calo così forte della spesa globale per rasoi e prodotti per la rasatura.
