Uomini con la barba aumentano: produttori di rasoi in crisi

In Italia e nel mondo aumentano gli uomini con la barba lunga. Ciò rappresenta un serio problema per i produttori di rasoi e schiume da barba.

Pare che l'incremento degli uomini con la barba non sia solamente l'effetto di una nuova moda ma dell'aumento progressivo del costo di rasoi e simili. Per contestare tale inflazione, negli Usa molti uomini hanno deciso di non tagliarsi più la barba.

Mai, fin dalla recessione, negli Stati Uniti si è registrato un calo così forte della spesa globale per rasoi e prodotti per la rasatura.