Assetto Corsa: il miglior simulatore di guida

di Redazione 07/06/2016

Se cercate il miglior simulatore di guida in circolazione, dovete senza dubbio provare Assetto Corsa. Quando si sceglie un sim, ci sono molti fattori da valutare analizzandolo per il rapporto qualità-prezzo, analizzando i punti forti e quelli deboli. Quindi, la ricerca diventa molto lunga e difficoltosa, specie se non si conosce bene il campo. Per questo, abbiamo deciso di venirvi in aiuto per capire perché Assetto Corsa sta diventando sempre di più il preferito degli esperti. Nel suo settore non ha uguali, quindi se siete alla ricerca delle prestazioni migliori, siete nel posto giusto. Grafica Assetto Corsa è probabilmente il miglior gioco di corse mai creato, dove una grafica stupefacente si abbina ad una guida sempre più reale. Ovviamente, per supportare tutte queste caratteristche, è necessario avere un pc o una console adatta per il gaming che sia molto potente. Il gioco funziona bene su quasi ogni impianto di gioco realizzato nella seconda metà di questo decennio, ma per apprezzare veramente i dettagli della grafica, avrete bisogno di un dispositivo al di sopra della media. Le prestazioni grafiche portano il gioco a riprodurre in modo così fedele la realtà da non rendersi neppure conto che si tratta di una simulazione. Potrete guidare auto che nella vita reale non potreste permettervi e provare sensazioni mai conosciute con un’adrenalina che batte ogni limite. La perfetta riproduzione della realtà Il rispetto rigoroso della precisione si estende ben oltre le auto. Kunos, il produttore italiano di Assetto Corsa, ha meticolosamente scansionato i circuiti di guida attraverso una mappatura con millimetrica precisione analizzando ogni angolo, ogni urto ed ogni scanalatura prima di importare i dati ottenuti in gioco. Questo offre una simulazione più accurata dell’asfalto rispetto al metodo tradizionale utilizzato per tracciare le mappe satellitari costruendo tracce virtuali per mano di un progettista. Per gli appassionati della realtà virtuale, è sicuramente da provare. Se siete un fan del genere racing, allora è probabile che vi sentiate intimamente familiari con ogni curva e in Gran Turismo e Force, due giochi che hanno venduto milioni di copie per PlayStation e Xbox. Anche in questi, i giocatori hanno la possibilità di sperimentare l'emozione di guidare una costosa auto sportiva nei circuiti più famosi del mondo. Assetto Corsa, grazie alle sue caratteristiche, alla sua versatilità sulle console e alla sua grafica sta diventando il simulatore preferito degli appassionati. Dal cruscotto si può controllare ogni funzione della macchina, rendendo la guida a dei livelli pazzeschi. Con questo gioco, vi sembrerà davvero di essere in pista.

