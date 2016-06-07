Barista di Canaro ucciso da maresciallo dei carabinieri: militare e compagna arrestati

Carabiniere e compagna abituati a rapinare coppie appartate

Antonio Piombo vittima di un'imboscata

"Questo non è un bel momento, ma un momento di dolore, profondo. Antonio è stato portato via da noi con la violenza, e tutto ciò è incomprensibile. Non possiamo capire come conciliare la violenza con il dolore. Nonostante tutto ciò, ci facciamo confortare da Dio. Promettiamo e dedichiamo ad Antonio tutte le preghiere".

Svolta nelle indagini sulla morte di, barista trovato morto lo scorso 27 maggio sulle rive del Po. Ad ucciderlo sarebbero stati un maresciallo dei carabinieri e la sua compagna.Il barista diin provincia di Padova, sarebbe stato trucidato da un carabiniere e la compagna 42enne. La coppia è già finita in manette. Gli investigatori hanno scoperto che gli arrestati si divertivano a rapinare coppie appartate nei pressi dellaed omosessuali. Il cadavere di Piombo è stato riconosciuto sabato scorso dal fratello. I militari hanno anche sequestrato nella casa del maresciallo dei carabinieri l'arma probabilmente usata per uccidere il barista, una semiautomatica di calibro 7,65. Il carabiniere arrestato è già stato sottoposto a un lungoa cui ha partecipato anche Fabrizio Suriano, pm che conduce le indagini.Gli inquirenti ritengono che Piombo sia stato vittima di un'imboscata. La compagna del maresciallo avrebbe fatto credere al barista di voler consumare uncon lui presso la golena; poi, però, è subentrato il militare, che ha sparato alcuni colpi contro Antonio Piombo. Ancora non si conosce il movente del delitto ma l'ipotesi più avvalorata, attualmente, è quella della rapina finita inGli investigatori sono al lavoro per fare luce sulla vicenda che presenta molti tratti ancora da delineare. Antonio Piombo viveva col fratello. Il suo corpo esanime è stato ritrovato lo scorso 27 maggio in golena, nei pressi dell'ex Blue Sugar. Ad identificare il barista ci ha pensato il giorno successivo il fratello Agostino. Durante l'omelia funebre, lo scorso 3 giugno, ildi Lama Polesine ha affermato: