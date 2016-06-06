Cecilia Rodriguez smarrisce Aspirina: annuncio sul web per ritrovarlo
di Redazione
06/06/2016
Messaggio su InstagramDopo aver perso il suo adorato cagnolino, la sorella di Belen ha subito postato un accorato messaggio su Instagram, assieme alle foto del suo amato cagnolino:
"Ho perso Aspirina in via Torino, a Milano. Se qualcuno la vede, per favore chiamatemi al 3920329708 avete un po' di sensibilità e non chiamate per rompere i c****i. Grazie".Come non può, in queste occasioni, non intervenire una sorella in aiuto? Ecco allora che anche Belen Rodriguez ha scritto sul suo profilo Instagram:
"Ragazzi vi chiediamo aiuto, si è perso un cagnolino, di nome aspirina, zona duomo. Se la trovate scrivete alla mail di mia mamma [email protected] grazie".
Ritrovato presso il bar LucaniaAspirina venne trovato e adottata da Belen mentre si trovava in Argentina. Tutta la famiglia della showgirl argentina iniziò ad accudire il cagnolino, specialmente Cecilia per cui l'animale è come un membro della famiglia. La scomparsa di Aspirina ha gettato nello sconforto la sorella di Belen ma, per fortuna, grazie al web, l'animale è stato ritrovato: si trovava nei pressi del bar Lucania. Non sarà famosa come la sorella maggiore ma anche Cecilia Rodriguez riesce a far parlare molto di sé, essendo una 'ghiotta preda' dei gossipers. Le due sorelle Rodriguez sono apparse in bikini, ultimamente, per la loro maison Me Fui. I costumi mettono in mostra il loro fisico da urlo. L'ambientazione ricorda quelle dell'Isola dei Famosi, reality a cui hanno entrambe partecipato. Belen e Cecilia Rodriguez non sono solamente soubrette ma anche imprenditrici, visto che hanno voluto investire parte del denaro intascato negli ultimi anni nella creazione di una casa di moda. Sembra che siano proprio loro a disegnare i vestiti, che spesso e volentieri indossano.
Redazione
