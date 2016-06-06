Cecilia Rodriguez smarrisce Aspirina: annuncio sul web per ritrovarlo

Messaggio su Instagram

"Ho perso Aspirina in via Torino, a Milano. Se qualcuno la vede, per favore chiamatemi al 3920329708 avete un po' di sensibilità e non chiamate per rompere i c****i. Grazie".

"Ragazzi vi chiediamo aiuto, si è perso un cagnolino, di nome aspirina, zona duomo. Se la trovate scrivete alla mail di mia mamma [email protected] grazie".

Ritrovato presso il bar Lucania

Non ha passato bei momenti ultimamente Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, a causa dello smarrimento del suo adorato cagnolino,per le vie diPer fortuna, la showgirl ha ritrovato il suo amico a quattro zampe.Dopo aver perso il suo adorato cagnolino, la sorella di Belen ha subito postato un accorato messaggio su Instagram, assieme alledel suo amato cagnolino:Come non può, in queste occasioni, non intervenire una sorella in aiuto? Ecco allora che ancheha scritto sul suo profilo Instagram:Aspirina venne trovato e adottata da Belen mentre si trovava in Argentina. Tutta ladella showgirl argentina iniziò ad accudire il cagnolino, specialmente Cecilia per cui l'animale è come un membro della famiglia. La scomparsa di Aspirina ha gettato nello sconforto la sorella di Belen ma, per fortuna, grazie all'animale è stato ritrovato: si trovava nei pressi del bar Lucania. Non sarà famosa come la sorella maggiore ma anche Cecilia Rodriguez riesce a far parlare molto di sé, essendo una 'ghiotta preda' dei gossipers. Le due sorelle Rodriguez sono apparse inultimamente, per la loro maison. I costumi mettono in mostra il loro fisico da urlo. L'ambientazione ricorda quelle dell'Isola dei Famosi, reality a cui hanno entrambe partecipato. Belen e Cecilia Rodriguez non sono solamente soubrette ma anche imprenditrici, visto che hanno voluto investire parte del denaro intascato negli ultimi anni nella creazione di una casa di moda. Sembra che siano proprio loro a disegnare iche spesso e volentieri indossano.