Asteroide gigantesco si avvicina alla Terra: "2004 BL86" darà spettacolo

25/01/2015

Domani, 26 gennaio 2015, un grosso asteroide sfiorerà il nostro pianeta. Il corpo celeste ha un diametro di circa mezzo chilometro e sarà molto vicino alla Terra alle 17.49 ora italiana.

Non sarà necessario avere un telescopio super potente per scorgere l'asteroide; basterà un semplice e piccolo telescopio. Chi non vuole perdersi lo spettacolo può guardare la diretta streaming con il Virtual Telescope dalle 20,30 di domani, 26 gennaio.

Il gigantesco asteroide, soprannominato "2004 BL86", si sta avvicinando alla Terra a una velocità di 15,6 km al secondo. Notarlo non sarà difficile, vista la sua lucentezza.

