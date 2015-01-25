Isola dei Famosi: chi sarà 13esimo naufrago? In lizza Cristina Buccino e Margot Ovani

Domani inizierà una nuova edizione dell'attesissimo reality l'Isola dei Famosi. Dei concorrenti si è parlato molto. La lista è già stata diffusa. Manca un 13esimo naufrago, però. Chi sarà? Il pubblico, nel corso della seconda puntata del reality dovrà scegliere tra Cristina Buccino e Margot Ovani.

L'indiscrezione è stata rivelata dalla presentatrice Alessia Marcuzzi a Domenica Live. "Cristina ha partecipato a diverse trasmissioni tv, ha un fisico prorompente e un bel carattere. Margot è una modella, impegnata in campagne pubblicitarie anche all'estero", ha dichiarato la conduttrice romana.