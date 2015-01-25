Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Isola dei Famosi: chi sarà 13esimo naufrago? In lizza Cristina Buccino e Margot Ovani

Redazione Avatar

di Redazione

25/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Domani inizierà una nuova edizione dell'attesissimo reality l'Isola dei Famosi. Dei concorrenti si è parlato molto. La lista è già stata diffusa. Manca un 13esimo naufrago, però. Chi sarà? Il pubblico, nel corso della seconda puntata del reality dovrà scegliere tra Cristina Buccino e Margot Ovani.

L'indiscrezione è stata rivelata dalla presentatrice Alessia Marcuzzi a Domenica Live. "Cristina ha partecipato a diverse trasmissioni tv, ha un fisico prorompente e un bel carattere. Margot è una modella, impegnata in campagne pubblicitarie anche all'estero", ha dichiarato la conduttrice romana.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Asteroide gigantesco si avvicina alla Terra: "2004 BL86" darà spettacolo

Articolo Successivo

Droga: vaccino per contrastare dipendenza, sperimentazione su topi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018