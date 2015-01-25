Loading...

Roma, allarme farmaci scaduti non raccolti. Lorenzin: "Ama deve provvedere"

Redazione Avatar

di Redazione

25/01/2015

E' allarme farmaci scaduti a Roma. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha ordinato ai Nas di svolgere indagini in merito al fenomeno della mancata raccolta dei farmaci scaduti da parte degli operatori dell'Ama, azienda municipalizzata deputata alla raccolta dei rifiuti.

Al Ministero della Salute sono pervenute numerose segnalazioni in merito all'abbandono selvaggio dei farmaci scaduti nei normali cassonetti dell'immondizia.

"Già nel luglio scorso, dopo una lettera della Federazione degli Ordini dei farmacisti venne segnalata la stessa emergenza, per la quale evidentemente non è stata ancora trovata una soluzione definitiva. E' l'azienda municipale incaricata dello smaltimento dei rifiuti che è chiamata a provvedere. Non è certo un problema di decoro urbano, ma i medicinali abbandonati in strada fuori dalle farmacie rappresentano un rischio per la salute pubblica, visto che sono a disposizione di chiunque, bambini compresi", ha asserito la Lorenzin.

