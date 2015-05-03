Astronauti rischiano demenza: radiazioni cosmiche interrompono invio segnali nervosi
di Redazione
03/05/2015
Le radiazioni cosmiche incidono negativamente sulla capacità cognitiva degli astronauti che, col passar degli anni, potrebbero andare incontro a problemi come perdita di memoria e demenza.
La scoperta è stata fatta da un team di scienziati della University of California a Irvine. Dopo aver sottoposto diversi roditori a raggi cosmici, i ricercatori americani hanno notato un'interruzione dell'invio dei segnali nervosi.
Insomma, la memoria degli astronauti può venire meno col passar del tempo. Il personale a bordo dell'ISS, tuttavia, non dovrebbe temere poiché è esposto a radiazione di bassa intensità per via della magnetosfera terrestre che funge da scudo.
Redazione