Donne più belle al mondo: Sandra Bullock al primo posto, Ariana Grande 16esima

03/05/2015

Ha lasciato perplesse molte persone la classifica delle donne più belle al mondo stilata dal magazine People. Il motivo? Al primo posto compare l'attrice Sandra Bullock, che a 50 anni suonati ha ancora fascino da vendere. Certo, qualcuno si aspettava che in vetta ci fosse una star un po' più giovane. Voi che ne pensate?

Di seguito la top ten delle celebrità più belle al mondo:

1 - Sandra Bullock 2 - Kim Kardashian 3 - Taylor Swift 4 - Katy Perry 5 - Beyoncé 6 - Demi Lovato 7 - Jessica Alba 8 - Kendall Jenner 9 - Jessica Chastain 10 - Gigi Hadid

