Tesla Powerwall: risparmiare in bolletta e rispettare l'ambiente

04/05/2015

Svincolarsi dai colossi che producono energia e risparmiare notevolmente sulla bolletta. E' questo lo scopo che vuole raggiungere Elon Musk, numero uno di Tesla, con l'accumulatore Tesla Powerwall.

In sostanza, l'apparecchio è una specie di grossa batteria che accumula energia e la rilascia quando serve. In sostanza, Tesla Powerwall permette di fare a meno dell'energia tradizionale, risparmiando non poco. I soldi spesi per l'acquisto dell'accumulatore vengono recuperati in poco tempo. Inoltre, grazie all'accumulatore Tesla non c'è il rischio di restare senza energia in caso di black out o temporanei disservizi della rete classica.

Il costo di Powerwall? 3500 dollari per 7 KWh di energia; 4000 per 10 KWh. L'accumulatore deve essere installato da un elettricista esperto.

