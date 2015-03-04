Atalanta, Colantuono esonerato: arriva Edy Reja

Stefano Colantuono non è più il ct dell'Atalanta. Lo ha reso noto la squadra di calcio lombarda sul suo sito. Il posto di Colantuono verrà preso da Edy Reja. L'Atalanta ha espresso, mediante un comunicato, "profonda stima e gratitudine per l'opera prestata in questi cinque anni".

Stefano Colantuono saluterà giocatori e staff dell'Atalanta, lasciando poi spazio a Reja, che arriverà probabilmente in tarda mattinata nel centro sportivo Bortolotti.

I vertici dell'Atalanta hanno scelto Reja evidentemente per i pessimi risultati ottenuti recentemente dalla squadra: 4 sconfitte consecutive. Colantuono è il quinto allenatore della serie A che viene esonerato nel corso della stagione 2014/2015.