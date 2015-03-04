Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Atalanta, Colantuono esonerato: arriva Edy Reja

Redazione Avatar

di Redazione

04/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Stefano Colantuono non è più il ct dell'Atalanta. Lo ha reso noto la squadra di calcio lombarda sul suo sito. Il posto di Colantuono verrà preso da Edy Reja. L'Atalanta ha espresso, mediante un comunicato, "profonda stima e gratitudine per l'opera prestata in questi cinque anni".

Stefano Colantuono saluterà giocatori e staff dell'Atalanta, lasciando poi spazio a Reja, che arriverà probabilmente in tarda mattinata nel centro sportivo Bortolotti.

I vertici dell'Atalanta hanno scelto Reja evidentemente per i pessimi risultati ottenuti recentemente dalla squadra: 4 sconfitte consecutive. Colantuono è il quinto allenatore della serie A che viene esonerato nel corso della stagione 2014/2015.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Dakota Johnson si arruola nelle file dell'Isis... ma è un video

Articolo Successivo

Canale di Sicilia: barcone si ribalta, morti 10 migranti. Procura apre inchiesta

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

19/08/2016