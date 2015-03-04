Loading...

Dakota Johnson si arruola nelle file dell'Isis... ma è un video

di Redazione

04/03/2015

Dakota Johnson, protagonista del film "Cinquanta sfumature di grigio", ha fatto irritare molte persone con un video presentato al Saturday Night  Live.

Nel video Dakota interpreta una ragazza che sceglie di arruolarsi nelle milizie dell'Isis. Ovviamente, lo sketch è ironico, tanto è vero che ha divertito molte persone; altre, però, hanno polemizzato. Taran Killam, che nel video veste i panni del padre di Dakota, ha replicato alle accuse su Twitter. "La libertà di ironia è la nostra arma migliore".

