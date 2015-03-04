Dakota Johnson si arruola nelle file dell'Isis... ma è un video
di Redazione
04/03/2015
Dakota Johnson, protagonista del film "Cinquanta sfumature di grigio", ha fatto irritare molte persone con un video presentato al Saturday Night Live.
Nel video Dakota interpreta una ragazza che sceglie di arruolarsi nelle milizie dell'Isis. Ovviamente, lo sketch è ironico, tanto è vero che ha divertito molte persone; altre, però, hanno polemizzato. Taran Killam, che nel video veste i panni del padre di Dakota, ha replicato alle accuse su Twitter. "La libertà di ironia è la nostra arma migliore".
Articolo Precedente
Milano: fidanzata troppo bella, segregata per 4 giorni
Articolo Successivo
Atalanta, Colantuono esonerato: arriva Edy Reja
Redazione