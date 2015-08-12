Home Spettacoli Aurora Ramazzotti, papà Eros la difende: "Smettetela di sparare sentenze offensive"

Aurora Ramazzotti, papà Eros la difende: "Smettetela di sparare sentenze offensive"

di Redazione 12/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Aurora Ramazzotti è stata scelta da Sky come nuova conduttrice della striscia quotidiana di "X Factor", sostituendo così Alessandro Cattelan, che tra l'altro si è complimentato con la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La scelta, però, ha scatenato molte polemiche: c'è chi, senza alcuna remora, ha definito raccomandata Aurora Ramazzotti Molti internauti sono certi che Aurora sia stata designata come presentatrice della prossima edizione di X Factor perché è figlia di due personaggi famosi, e non per i suoi meriti. Eros Ramazzotti, però, non ci sta ed è sceso in campo per difendere la figlia dalle tante offese. Il cantautore romano ha postato su Instagram un lungo messaggio con cui ha voluto rispondere a tutti i denigratori di Aurora. "Cari ragazzi, noi genitori di Aurora oltre ad aver fatto la gavetta avendo ottenuto calci nel culo e porte in faccia da quasi tutti, oggi fanno lavorare migliaia e migliaia di persone in quasi tutto il mondo. Sentire la becera gente attaccare Aurora Ramazzotti come quella 'raccomandata' e paragonarla al nepotismo schifoso di una società marcia come la nostra, mi viene letteralmente da ridere. Noi ci siamo fatti il mazzo per arrivare dove siamo e non abbiamo rubato, ripeto 'rubato', nulla a nessuno e tantomeno 'ucciso'. Eravamo umili e umili resteremo e non sarà un applauso in più a cambiare la nostra visione della vita. Smettetela di nascondervi dietro un falso nome a sparare sentenze anche moooolto offensive nei confronti di chi ha piu possibilità e che verosimilmente ve le dimostrerà alla grande, sbugiardandovi alla prima occasione. Quando questo sistema in Italia andrà a morire penso si vivrà tutti meglio, chi con più, chi con meno, questa sarà la vita, e questo dovremo accettare, TUTTI,senza INVIDIA ps: e fatevela na risata Ps: Aurora è stata presa da professionisti che ogni giorno selezionano migliaia di persone non certamente TUTTE con anni di gavetta alle spalle o con diplomi vari..Dobbiamo metterci in testa che la vita oggi va cosi @therealauroragram", ha scritto Eros Ramazzotti su Instagram, pubblicando anche la foto di una scimmia che ride. La Rete, insomma, è esplosa letteralmente alla notizia che la prossima edizione di X Factor verrà condotta da Aurora Ramazzotti, primogenita del cantautore romano Eros Ramazzotti e la showgirl elvetica Michelle Hunziker. Tanti internauti hanno parlato di solita assenza di meritocrazia in Italia o di nepotismo imperterrito anche in casa Sky. Noi non vogliamo difendere o criticare nessuno, però ci poniamo una domanda: siamo sicuri che Aurora sia inadeguata? In fondo, la figlia di Eros non ha mai dimostrato di non essere adeguata a condurre una trasmissione. E' improbabile, secondo noi, che Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker abbiano contattato Sky per far 'assumere' la figlia. In realtà, Aurora Ramazzotti fa comodo alla celebre rete televisiva perché è molto popolare, quindi in grado di far aumentare notevolmente l'audience. Insomma, Aurora fa comodo, molto comodo a Sky. Da quando ha compiuto 18 anni, la figlia di Eros è uno dei personaggi più immortalati dai paparazzi, finendo sempre sulle riviste di gossip più prestigiose. La 18enne, inoltre, ha un largo seguito sui social; basti pensare che vanta oltre 340.000 followers su Instagram. C'è da dire che il Daily di X Factor non è il Festival di Sanremo, quindi alla conduzione ci può stare un volto 'fresco' e senza molta esperienza. Insomma, il vincitore di questa vicenda è Sky, che potrà contare su un personaggio popolare come Aurora Ramazzotti. E' probabile, infatti, che il Daily di quest'anno sarà il più seguito di sempre grazie ad Aurora. La figlia di Eros e Michelle ha un buon rapporto coi genitori, con cui si vede spesso, ma anche lei ha uno spirito ribelle. Aurora ama fare shopping con la madre ed ha un buon rapporto con Tomaso Trussardi, nuovo compagno della Hunziker. Certo, come ogni figlio, anche Aurora fa impensierire i suoi genitori, il padre in particolare. Eros, infatti, si arrabbiò molto quando scoprì che sua figlia aveva iniziato a fumare. 'Novella 2000', lo ricordiamo, immortalò Aurora mentre usciva col fidanzato da un ristorante giapponese, e fumava una sigaretta. Le foto di Aurora che fuma sono finite subito sul web. E' il prezzo che i figli dei vip devono pagare. Tutto ciò prova che Aurora è un personaggio che fa notizia e, senza dubbio, contribuirà al successo della prossima edizione di X Factor, meritocrazia e raccomandazioni varie a parte.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp