Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Rimini, bimba si chiude in auto: genitori avevano dimenticato chiavi nell'abitacolo

Redazione Avatar

di Redazione

12/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

I bimbi vanno seguiti e controllati, sempre e comunque, in quanto le tragedie o lievi incidenti possono verificarsi da un momento all'altro.  Lo sanno bene due genitori di Rimini

    L'uomo e la donna hanno chiamato la Polizia perché la loro figlioletta di un anno era rimasta chiusa in auto, parcheggiata sul lungomare. Le chiavi erano cadute all'interno della vettura, vicino alla piccola che aveva iniziato a giocarci. La bimba, inoltre, aveva per sbaglio premuto il pulsante di chiusura, lasciando fuori i genitori. I poliziotti, visto il caldo asfissiante, non hanno avuto scelta ed  hanno rotto il vetro dell'auto per aprire la porta e far uscire la bimba che, per fortuna, stava benissimo.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aurora Ramazzotti, papà Eros la difende: "Smettetela di sparare sentenze offensive"

Articolo Successivo

Tragedia sul Monte Bianco: aliante cade, pilota e passeggero morti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016