Rimini, bimba si chiude in auto: genitori avevano dimenticato chiavi nell'abitacolo

Rimini, bimba si chiude in auto: genitori avevano dimenticato chiavi nell'abitacolo

di Redazione 12/08/2015

I bimbi vanno seguiti e controllati, sempre e comunque, in quanto le tragedie o lievi incidenti possono verificarsi da un momento all'altro. Lo sanno bene due genitori di Rimini L'uomo e la donna hanno chiamato la Polizia perché la loro figlioletta di un anno era rimasta chiusa in auto, parcheggiata sul lungomare. Le chiavi erano cadute all'interno della vettura, vicino alla piccola che aveva iniziato a giocarci. La bimba, inoltre, aveva per sbaglio premuto il pulsante di chiusura, lasciando fuori i genitori. I poliziotti, visto il caldo asfissiante, non hanno avuto scelta ed hanno rotto il vetro dell'auto per aprire la porta e far uscire la bimba che, per fortuna, stava benissimo.

