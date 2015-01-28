Australia, cambiamenti climatici la stravolgeranno: effetti catastrofici
di Redazione
28/01/2015
I cambiamenti climatici stravolgeranno l'Australia. Le temperature, entro la fine di questo secolo, aumenteranno di oltre 5 gradi. Le conseguenze di ciò saranno catastrofiche.
Il dato emerge da una ricerca portata avanti sia dal Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization che dal Bureau of Meteorology. In Australia, a quanto pare, la temperatura potrebbe aumentare in modo maggiore rispetto alle altre zone del mondo. Gli effetti? Paurosi. Ne riportiamo alcuni: innalzamento del livello del mare, copiose precipitazioni e tanti incendi.
Lo studioso Kevin Hennessy ha spiegato: "L'Australia si riscalderà più velocemente rispetto al resto del mondo". E' necessario, alla luce di queste previsioni, che le autorità si attivino al più presto per ridurre il livello di CO2 nell'atmosfera.
