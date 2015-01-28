Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Australia, cambiamenti climatici la stravolgeranno: effetti catastrofici

Redazione Avatar

di Redazione

28/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

I cambiamenti climatici stravolgeranno l'Australia. Le temperature, entro la fine di questo secolo, aumenteranno di oltre 5 gradi. Le conseguenze di ciò saranno catastrofiche.

Il dato emerge da una ricerca portata avanti sia dal Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization che dal Bureau of Meteorology. In Australia, a quanto pare, la temperatura potrebbe aumentare in modo maggiore rispetto alle altre zone del mondo. Gli effetti? Paurosi. Ne riportiamo alcuni: innalzamento del livello del mare, copiose precipitazioni e tanti incendi.

Lo studioso Kevin Hennessy ha spiegato: "L'Australia si riscalderà più velocemente rispetto al resto del mondo". E' necessario, alla luce di queste previsioni, che le autorità si attivino al più presto per ridurre il livello di CO2 nell'atmosfera.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Isola dei Famosi: Margot Ovani è naufraga misteriosa, pubblico l'ha preferita a Cristina Buccino

Articolo Successivo

Tumore al seno big killer? Vero in parte: quello ai polmoni farà più vittime

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022