Isola dei Famosi: Margot Ovani è naufraga misteriosa, pubblico l'ha preferita a Cristina Buccino

28/01/2015

Rivelato il nome della naufraga misteriosa, l'ultima, che approderà in Honduras per partecipare alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi, reality molto seguito. Si tratta di Margot Ovani.

"Margot Ovani sarà la prima naufraga misteriosa dell'Isola dei Famosi", recita un post pubblicato sul profilo ufficiale del noto reality show. Margot, dunque, è stata preferita a Cristina Buccino. La decisione è stata presa da pubblico, che ha votato sui social dell'Isola dei Famosi.

La Ovani, lo ricordiamo, è una modella di origini italo-francesi.

Redazione

Redazione

