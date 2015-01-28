Tumore al seno big killer? Vero in parte: quello ai polmoni farà più vittime

Molti pensano che il tumore al seno sia il big killer tra le donne. E' vero in parte, visto che il cancro al polmone uccide tante donne. Troppe.

Un team di scienziati italiani ha affermato che già nei prossimi mesi il tumore al polmone potrebbe conquistare il triste primato nella classifica delle neoplasie che colpiscono maggiormente il gentil sesso.

Nel corso del 2015, il numero delle vittime del cancro al seno sarà ancora superiore a quelle delle donne uccise dal tumore ai polmoni, ma tra qualche anno quest'ultima neoplasia bersaglierà maggiormente la popolazione femminile.

Le nazioni europee in cui si ravvisano più casi di donne colpite da neoplasie ai polmoni sono Regno Unito e Polonia. La colpa è del fumo. In questi stati, infatti, le donne fumano maggiormente rispetto a quelle che vivono in altre nazioni.

"Anche se la tendenza al ribasso nei decessi generali per il cancro è una buona notizia, il fumo rimane ancora una delle cause principali di morti a causa del cancro nell'Unione Europea", ha dichiarato Fabio Levi, studioso presso l'Università di Losanna.