Australia sotto choc, donna uccide 8 bimbi: piantonata in ospedale

Dramma in Australia, dove una donna ha trucidato 8 bimbi nella sua abitazione. 7 delle piccole vittime sono suoi figli. E' successo precisamente nel difficile quartiere di Manoora a Cairns.

Il più piccolo dei bimbi massacrati aveva 18 mesi, il più grande 15 anni. Ora la donna, 34 anni, si trova in ospedale, piantonata dalla Polizia. Mentre uccideva i bimbi la donna sarebbe rimasta ferita. Non si conosce ancora la ragione per cui la 34enne abbia compiuto un gesto simile, che ha gettato nello sconforto l'Australia e il mondo intero.

Riferendosi all'omicida, un ispettore ha detto: "Al momento è piantonata in ospedale e l'accusa non è stata ancora formalizzata".

Il massacro è avvenuto in un'area povera e difficile: la maggioranza delle persone è aborigena e alcolizzata. "Tutti qui hanno un legame di parentela con le persone coinvolte. La gente è devastata. Ci dicono che lei era una madre orgogliosa, che amava profondamente i figli ed era molto, molto protettiva", ha dichiarato un giornalista del tabloid locale Cairns Post.

"Tutti i genitori proveranno una tristezza immensa per quello che è successo. Questo sono giorni di dura prova per il nostro Paese. Vi saranno lacrime e preghiere in tutto il nostro Paese per questi bambini. I miei pensieri vanno alla Polizia del Queensland e a tutti coloro che hanno dovuto rispondere a questa terribile situazione", ha invece asserito Tony Abbott, premier australiano.