Sting infiammerà settima edizione Collisioni Festival: appuntamento al 21 luglio 2015

I fan di Sting saranno lieti di leggere questa notizia. L'ex voce dei Police si esibirà durante la serata conclusiva della settima edizione di Collisioni Festival, in programma il prossimo 21 luglio.

Sting salirà sul palco verso le 21,15 e canterà molti brani contenuti nel suo ultimo disco, "The last ship".

Affrettatevi se non volete perdervi l'occasione di vedere Sting dal vivo. E' facile che i biglietti vengano polverizzati in poco tempo. Gli iscritti al Fan Club ufficiale di Sting potranno acquistare i tagliandi già oggi, 20 dicembre, dalle 10. La vendita ufficiale, invece, inizierà lunedì prossimo, 22 dicembre, dalle 11.

Per accaparrarvi i biglietti potete fare affidamento sui punti di prevendita di livenation.it e ticketone.it. Secondo le ultime indiscrezioni, al Collisioni Festival prenderà parte anche Mark Knopfler. Sting è un cantante britannico molto acclamato nel mondo: ha collaborato anche con molti artisti italiani, come Zucchero e Luciano Pavarotti. Sarà un piacere per i fan italiani rivederlo dal vivo la prossima estate.