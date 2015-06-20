Home Esteri Austria, Suv contro passanti: 3 morti. Conducente voleva uccidere

di Redazione 20/06/2015

Giornata di ordinaria follia a Graz, in Austria, dove un uomo a bordo di un Suv ha travolto numerosi passanti, uccidendone 3. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo aveva pianificato l'azione. Il governatore del land, Hermann Scheuetzenhoefer, ha riferito che il conducente del Suv è stato trovato in possesso di un coltello che avrebbe usato per minacciare gli agenti. Alla fine, il folle è stato arrestato. Secondo i media austriaci, oltre ai 3 morti sono rimaste ferite 34 persone. L'episodio si è verificato nel centro di Graz.

