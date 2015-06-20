Austria, Suv contro passanti: 3 morti. Conducente voleva uccidere
di Redazione
20/06/2015
Giornata di ordinaria follia a Graz, in Austria, dove un uomo a bordo di un Suv ha travolto numerosi passanti, uccidendone 3. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo aveva pianificato l'azione. Il governatore del land, Hermann Scheuetzenhoefer, ha riferito che il conducente del Suv è stato trovato in possesso di un coltello che avrebbe usato per minacciare gli agenti. Alla fine, il folle è stato arrestato. Secondo i media austriaci, oltre ai 3 morti sono rimaste ferite 34 persone. L'episodio si è verificato nel centro di Graz.
