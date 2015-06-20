Loading...

Roma, larve nella frittura di pesce: chiuso ristorante al Pigneto

Redazione Avatar

di Redazione

20/06/2015

Oggi non si sa mai quello che si mangia nei ristoranti. In pochi locali si è sicuri di mangiare cibi genuini, cucinati in ambienti puliti e nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza e sull'igiene. Nelle ultime ore, la Polizia ha disposto la chiusura di un ristorante romano, ubicato nel quartiere Pigneto, perché alcuni clienti hanno trovato larve in due fritture di pesce. E' incredibile! I proprietari del locale sono stati sanzionati anche perché, durante i controlli nelle cucine, sono state accertate condizioni igieniche pessime: blatte dappertutto e tanta sporcizia. Il locale in questione si trova in via del Pigneto.
