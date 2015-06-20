Home Musica Anna Tatangelo in lutto, zio Alfredo muore: "Ti porterò sempre nel mio cuore"

di Redazione 20/06/2015

Anna Tatangelo è in lutto. Lo zio, Alfredo Vinci, è morto mentre stava eseguendo lavori di ristrutturazione. L'uomo, 70 anni, sarebbe caduto dal tetto della sua casa, a Sora, paese natio della stessa cantautrice. La moglie di Gigi D'Alessio ha annunciato la morte dello zio con un post su Facebook: "Una voce che ha accompagnato la mia infanzia e la mia adolescenza... una voce potente in un uomo buono e unico... forse è stato anche il tuo amore per la musica ed il tuo credere in me... che mi ha portato dove sono oggi... Ho capito cosa fosse l'adrenalina dei concerti quando mi portavi in giro con te nei tuoi... avevo 10 anni e per te ero l'ospite d'onore!! ti voglio bene e ti porterò sempre nel mio cuore!!! ciao zio Alfredo!".

