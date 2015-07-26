Loading...

Autostrada A1, incidente mortale: vittime tornavano da festa laurea

Redazione Avatar

di Redazione

26/07/2015

Attimi di felicità, in questa strana vita, possono trasformarsi in momenti tragici, tremendi. E' successo ancora una volta. Due giovani che tornavano da una festa di laurea sono morti in un incidente stradale avvenuto nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro dell'autostrada A1, Milano-Napoli

    Si sa poco riguardo alla dinamica dell'incidente stradale, che ha visto coinvolte 4 vetture. Le vittime erano sedute sui sedili posteriori di una Fiat 500: tornavano da una festa di laurea organizzata in un agriturismo a Roccasecca (Frosinone). Dalle 3.30 alle 6.30 è rimasto chiuso il tratto dell'A1 compreso tra Anagni e Colleferro, in direzione Roma. Gli agenti della Polizia stradale di Frosinone sono subito arrivati sul luogo dell'incidente per effettuare i primi rilevamenti e cercare di ricostruire la dinamica del tragico incidente. Le vittime avevano 24 e 25 anni.
