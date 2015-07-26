Loading...

Tour de France: spari a Place de la Concorde, auto contro transenne

Redazione Avatar

di Redazione

26/07/2015

Attimi di panico, stamani, a Parigi, in occasione dell'ultima tappa del Tour de France. Un'auto ha tentato di fracassare le transenne a Place de la Concorde. I poliziotti sono stati costretti a sparare al veicolo

    Sulla vettura, secondo fonti delle forze dell'ordine francesi, c'erano due persone che, subito, si sono date alla fuga. Il veicolo e i balordi sono ricercati. Secondo le ultime informazioni, mentre alcune persone stavano allestendo le transenne tra Place de la Concorde e gli Champs Elysées, un'auto, a folle velocità, ha cercato di sfondare le barriere. Gli agenti hanno intimato l'alt alla vettura che, però, non si è fermata. Necessario, allora, ricorrere al fuoco. Il guidatore è stato probabilmente raggiunto dai colpi sparati dai poliziotti.
