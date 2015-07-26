Loading...

Gp Ungheria 2015: Hamilton il migliore, Ferrari in affanno

26/07/2015

Prove libere da dimenticare all'Hungaroring per la Ferrari. La Mercedes è ancora lontana, sebbene a Maranello si mettano in continuazione in evidenza i progressi della 'rossa'

    Louis Hamilton, ancora una volta, è stato il più veloce alle prove libere, seguito dalle Red Bull di Ricciardo e Kvjat. Per trovare una Ferrari bisogna scendere in quinta posizione. Male, dunque, per il 'cavallino rampante', così come per le Williams. Non sarà facile per Raikkonen e Vettel raggiungere le frecce d'argento. Hamilton sembra inarrivabile.  
