Gp Ungheria 2015: Hamilton il migliore, Ferrari in affanno
di Redazione
26/07/2015
Prove libere da dimenticare all'Hungaroring per la Ferrari. La Mercedes è ancora lontana, sebbene a Maranello si mettano in continuazione in evidenza i progressi della 'rossa'Louis Hamilton, ancora una volta, è stato il più veloce alle prove libere, seguito dalle Red Bull di Ricciardo e Kvjat. Per trovare una Ferrari bisogna scendere in quinta posizione. Male, dunque, per il 'cavallino rampante', così come per le Williams. Non sarà facile per Raikkonen e Vettel raggiungere le frecce d'argento. Hamilton sembra inarrivabile.
Articolo Precedente
Cina, trapianti di testa sui roditori: primi risultati positivi
Articolo Successivo
Autostrada A1, incidente mortale: vittime tornavano da festa laurea
Redazione