Sampdoria-Roma, Mihajlovic: "Giallorossi dovranno sudare sette camicie per batterci"

Count down per il match Sampdoria-Roma, due squadre che vengono da pesanti sconfitte. Il ct dei blucerchiati, Sinisa Mihajlovic, è ottimista e, citando una frase di Ugo Tognazzi, ha detto: "Mi piace ricordare un grande attore, mi piace anche rendere omaggio al figlio Ricky che spesso ci segue allo stadio, Tognazzi una volta disse che è ottimista l’uomo che, pur senza una lira, ordina delle ostriche al ristorante con la speranza di pagarle con la perla che riuscirà a trovare. Ecco, io spero di trovare, nella partita di stasera, due o tre perle per riuscire a vincere. Loro sono più forti, ma io sono ottimista. Noi vogliamo vincere. Possiamo farcela. Quel che mi interesserà, più del risultato, sarà però soprattutto la prestazione. Dobbiamo dare tutto. Poi, se gli avversari saranno più bravi di noi, faremo loro i complimenti".

Riferendosi alla disfatta della Roma in Champions League, contro il Bayern Monaco, Sinisa ha asserito: "La squadra di Guardiola è eccezionale, è come se giocasse un altro sport, ma noi non dobbiamo pensare di incontrare una Roma ferita, sarebbe un errore. I giallorossi giocano il calcio migliore del campionato italiano. Dovranno sudare sette camicie, però, per riuscire a batterci".