Baby squillo Parioli, uno dei clienti patteggia: niente carcere

Redazione

di Redazione

23/10/2014

Si torna a parlare della brutta vicenda delle baby squillo dei Parioli. A quanto pare, arrivano le prime decisioni giudiziarie. Oggi ha patteggiato un cliente delle due ragazzine che venivano costrette ad intrattenere rapporti 'intimi' con adulti in un appartamento dei Parioli, quartiere bene di Roma.

Il gip ha accettato la richiesta di un 30enne al patteggiamento a un anno di reclusione, con sospensione condizionale della pena e mille euro di multa. L'uomo, perciò, non trascorrerà neanche un secondo in carcere. La Procura ha autorizzato il patteggiamento anche per altri 4 clienti.

Una storia torbida che, come spesso accade, ha minorenni come vittime.

