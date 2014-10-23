Litigare spesso col partner fa ingrassare: scoperta americana

E' meglio stare in armonia col proprio partner perché, in caso contrario, si rischia di ingrassare. Un gruppo di studiosi dell'Ohio State University ha scoperto che si rischia di ingrassare se si litiga spesso col partner o si è sotto stress o depressi.

Tensione e alterchi col partner non fanno altro che modificare il metabolismo dei grassi, che vanno ad ammassarsi in tutte le parti del corpo. Insomma, è meglio che tra coniugi, compagni o fidanzati ci sia serenità: ne guadagnano salute e forma fisica.

Kiecold-Glaser, coordinatore della ricerca, ha dichiarato: "Questi risultati suggeriscono non solo come fattori di stress cronico possono portare all’obesità, ma anche quanto sia importante il trattamento dei disturbi dell’umore. Interventi mirati alla salute mentale potrebbero, quindi, avere benefici anche per la salute fisica".