Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ballu tundu fa bene alla salute: batte balli latino-americani per dispendio calorico

Redazione Avatar

di Redazione

03/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Altro che balli latino-americani come tango e zumba. Per tenersi in forma basta un ballo italianissimo, ovvero il "Ballu tundu", originario della Sardegna.

Al termine di un originale studio è stato concluso che 30 minuti ininterrotti di "Ballu tundu" battono le danze latino-americane in termini di impeto dello sforzo e consumo di calorie.

Lo studio è stato condotto nell'ambito della prima fase del progetto di ricerca scientifica "Un nuovo approccio alla tradizione: terapia motoria, qualità di vita e su Ballu Sardu", portato avanti dal team di ricercatori della Cardiologia del Policlinico Universitario di Monserrato e del corso di Laurea magistrale in Attività Motoria, coordinata dal professor Giuseppe Mercuro.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Madonna, fotomontaggi su Instagram scatenano polemiche

Articolo Successivo

Influenza colpirà duro durante le festività: oltre 200.000 italiani a letto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022