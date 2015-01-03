Ballu tundu fa bene alla salute: batte balli latino-americani per dispendio calorico

Altro che balli latino-americani come tango e zumba. Per tenersi in forma basta un ballo italianissimo, ovvero il "Ballu tundu", originario della Sardegna.

Al termine di un originale studio è stato concluso che 30 minuti ininterrotti di "Ballu tundu" battono le danze latino-americane in termini di impeto dello sforzo e consumo di calorie.

Lo studio è stato condotto nell'ambito della prima fase del progetto di ricerca scientifica "Un nuovo approccio alla tradizione: terapia motoria, qualità di vita e su Ballu Sardu", portato avanti dal team di ricercatori della Cardiologia del Policlinico Universitario di Monserrato e del corso di Laurea magistrale in Attività Motoria, coordinata dal professor Giuseppe Mercuro.