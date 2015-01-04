Madonna, fotomontaggi su Instagram scatenano polemiche

Madonna torna a far parlare di sé per un gesto che non è piaciuto a molti, tra cui gli addetti ai lavori e i fan.

A scatenare forti polemiche sarebbero stati diversi fotomontaggi che Madonna avrebbe pubblicato su Instagram, ritraenti, oltre a lei stessa, personaggi celebri come Martin Luther King, Nelson Mandela, John Lennon, Michael Jackson e Lady Diana.

Madonna ha spiegato subito che non ha voluto minimamente paragonarsi a tali illustri personaggi: i fotomontaggi sarebbero solo un tributo alla loro personalità ribelle.

La spiegazione di Madonna non è servita a placare gli animi. Non è decisamente un bel momento per la popstar 56enne, tempo fa finita nel mirino degli hacker.