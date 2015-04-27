Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bosnia, grida "Allah è grande" e uccide poliziotto

Redazione Avatar

di Redazione

27/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

E' entrato in un commissariato di Polizia di Zvornik, in Bosnia, gridando "Allah è grande"; poi ha ucciso un poliziotto. L'uomo, un estremista islamico della fazione wahabita, è stato successivamente freddato dai colleghi della vittima.

Dragan Mektic, ministro della sicurezza della Bosni Erzegovina, ha dichiarato: "L'attacco è un atto terroristico".

Sono iniziate le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio e scoprire le generalità dell'attentatore. Due poliziotti che si trovavano nel commissariato sono rimasti feriti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Baltimora, governatore dichiara stato d'emergenza: scuole chiuse

Articolo Successivo

Clementino presenta "Miracolo": terzo disco, oggi inizia instore tour

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016