Bar Rafaeli: Nozze in Gran Segreto, Vestito Firmato da Claire Waight Keller

di Redazione 02/10/2015

La splendida modella israeliana Bar Rafaeli ha pronunciato il fatidico sì qualche giorno fa presso uno sfarzoso resort sul Monte Carmelo. Il marito è Adi Ezra, un ricco imprenditore israeliano Le nozze tra Bar e Adi sono state celebrate in gran segreto per non sottoporre l'importante momento a una inevitabile 'tempesta mediatica'. I due, dunque, si sono giurati amore eterno segretamente lo scorso 24 settembre. Solamente ora la Rafaeli ha deciso di pubblicare alcune foto delle nozze su Instagram. Dalle foto si nota Bar Rafaeli, splendida come sempre, con un vestito realizzato da Claire Waight Keller, direttrice creativa di Chloè, nota casa di moda transalpina. In realtà, già qualche settimana fa, Bar aveva postato qualche immagine del suo abito di nozze. Niente di nuovo, dunque, riguardo al vestito. Si evince così che la modella israeliana non è proprio superstiziosa. La foto delle nozze, pubblicata su Instagram, è stata corredata dalle seguenti parole: "Il giorno più bello della mia vita! Ho sposato il mio migliore amico. Vivere, ridere, amare insieme per sempre". Bar Rafaeli, dunque, sta vivendo un momento memorabile della sua vita, sia dal punto di vista privato che professionale. Ricordiamo che la modella israeliana è stata scelta recentemente come volto della prossima collezione Active Sport Training di OVS. Lo scorso 24 settembre, dunque, è un giorno da incorniciare per la Rafaeli, visto che ha giurato amore eterno al suo amore, dinanzi a 300 invitati. Ricordiamo che Bar è già stata sposata con Arik Weinstein. Il matrimonio, però, è durato poco: 2 anni circa. Speriamo che questo duri di più... Auguri Bar!

