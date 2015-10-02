Home Home Morta Cathriona White, fidanzata di Jim Carrey

Morta Cathriona White, fidanzata di Jim Carrey

di Redazione 02/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Cathriona White, fidanzata di Jim Carrey, è stata trovata morta due giorni fa dai suoi amici nell’abitazione di Los Angeles. Aveva solo 28 anni. A dare la tragica notizia è stato il sito americano TMZ, che hanno spiegato che secondo le prime indiscrezioni sarebbe morta per un’overdose da farmaci: infatti, proprio accanto al suo corpo sono state trovate delle pillole. Jim Carrey, tramite un comunicato, ha scritto: "Sono profondamente rattristato dalla morte della mia dolce Cathriona. Era un fiore irlandese gentile e delicato, troppo sensibile per questa terra, e per il quale amare ed essere amato era tutto ciò che splendeva". Gli agenti hanno anche trovato una lettera di Carrey in cui si parlava della rottura tra lui e la White. Cathriona White era una make up artist di origini irlandesi ed aveva incontrato l’attore di 53 anni in occasione delle riprese di un film. I due in seguito si sono frequentati per alcuni mesi e poi successivamente hanno rotto e, sempre secondo il TMZ, la coppia aveva iniziato nuovamente a rincontrarsi.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp