Barbabietola da zucchero sostituirà sangue? Versione vegetale dell'emoglobina
di Redazione
07/11/2014
In futuro non servirà più donare il sangue, visto che può essere ottenuto dalle barbabietole.
Pare che una proteina della barbabietola da zucchero possa soppiantare il sangue, essendo analoga all'emoglobina, proteina dei globuli rossi che conduce l'ossigeno a tutto il corpo. A fare l'eccezionale scoperta è stato un gruppo di studiosi coordinati da Nelida Leiva dell'università di Lund.
Gli esperti hanno individuato nella barbabietola una 'versione vegetale' dell'emoglobina, veramente simile all'emoglobina umana.
Ricordiamo che, attualmente, le donazioni di sangue non bastano ed è necessario trovare alternative all'emoglobina sanguigna. Nell'arco di 3 anni, secondo gli studiosi svedesi, l'emoglobina vegetale verrà convertita in una forma tale da non provocare effetti collaterali.
