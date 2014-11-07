Home Depot nel mirino degli hacker: rubati 53 milioni di indirizzi email

Il colosso Home Depot è finito, lo scorso aprile, nel mirino degli hacker, che hanno rubato molti dati importanti.

Home Depot, lo ricordiamo, è un noto gigante che vende al dettaglio apparecchi elettronici, per la casa e per il fai date. L'azienda ha reso noto che i pirati informatici hanno trafugato, tra l'altro, ben 53 milioni di indirizzi email ed informazioni importanti relative a 56 milioni di carte di credito.

Nell'arco degli ultimi 12 mesi, negli Usa sono stati trafugati oltre 500 milioni di dati e informazioni finanziarie, almeno stando a quanto ha dichiarato recentemente l'Fbi.

Tempo fa , lo ricordiamo, gli hacker hanno bersagliato anche i database di JPMorgan, trafugando dati concernenti 80 milioni di clienti.