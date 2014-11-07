X Factor 8, Victoria Cabello in lacrime: "Il momento più difficile degli ultimi 10 anni"
di Redazione
07/11/2014
Tensione durante la terza puntata di X Factor 8, durante la quale è stata eliminata dal pubblico Camilla Andrea Magli.
La Magli non è riuscita a vincere il duello finale contro Vivian Grillo, sua compagna di squadra nel gruppo del giudice Victoria Cabello che, all'improvviso, si è messa a piangere.
La Cabello ha definito la sua decisione "il momento più difficile degli ultimi 10 anni". Il pubblico ha reagito con urla e fischi alla commozione della Cabello che, purtroppo, è stata derisa anche sui social network. Su Twitter, ad esempio, è nato il sarcastico hashtag #ilmomentopeggioredellamiavita.
Nella puntata di ieri si è fatta rivedere anche Mara Maionchi.
