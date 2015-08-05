Barcone migranti si ribalta al largo coste libiche: 25 morti
di Redazione
05/08/2015
Nuova tragedia dei migranti nel Mediterraneo. Un barcone partito dall'Africa si è improvvisamente ribaltato al largo delle coste libiche. Lo ha riportato la Guardia costiera, sottolineando che sono morte almeno 25 persone"Dalle prime indicazioni, sulla barca si trovavano tra 400 e 600 migranti, mentre il bilancio delle persone trovate senza vita al momento sarebbe di 25", ha dichiarato Filippo Marini, portavoce della Guardia Costiera. L'Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni) ha reso noto che dall'inizio dell'anno a luglio sono morte nel Mediterraneo circa 2.000 persone che tentavano di arrivare in Europa. Nelle ultime ore, sono arrivare sul luogo del naufragio, per prestare soccorso, sia navi irlandesi che italiane.
