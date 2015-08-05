Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Barcone migranti si ribalta al largo coste libiche: 25 morti

Redazione Avatar

di Redazione

05/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Nuova tragedia dei migranti nel Mediterraneo. Un barcone partito dall'Africa si è improvvisamente ribaltato al largo delle coste libiche. Lo ha riportato la Guardia costiera, sottolineando che sono morte almeno 25 persone

  "Dalle prime indicazioni, sulla barca si trovavano tra 400 e 600 migranti, mentre il bilancio delle persone trovate senza vita al momento sarebbe di 25", ha dichiarato Filippo Marini, portavoce della Guardia Costiera. L'Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni) ha reso noto che dall'inizio dell'anno a luglio sono morte nel Mediterraneo circa 2.000 persone che tentavano di arrivare in Europa. Nelle ultime ore, sono arrivare sul luogo del naufragio, per prestare soccorso, sia navi irlandesi che italiane.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Parioli, bar sequestrato: escrementi topi e cibi ammuffiti

Articolo Successivo

Monica Maggioni nuovo presidente Rai, Berlusconi condivide scelta Renzi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016