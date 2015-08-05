Parioli, bar sequestrato: escrementi topi e cibi ammuffiti
di Redazione
05/08/2015
L'igiene è assente anche in molti locali del quartiere 'bene' Parioli, a Roma, dove gli uomini del Comando Generale della Polizia di Roma Capitale hanno ravvisato l'inosservanza della normativa relativa all'igiene nei negoziMuffe negli alimenti, cibi conservati in congelatori malfunzionanti, cornetti posti vicino alle trappole per topi ed escrementi sono soltanto alcune delle carenze igienico-sanitarie scoperte in un bar, ora sottoposto a sequestro, nel cuore del quartiere Parioli. Gli uomini della Polizia di Roma Capitale hanno contestato ai titolari di altri locali dei Parioli reati pesanti come mancata esposizione delle licenze, mancato smaltimento degli oli esausti, occupazione abusiva di suolo pubblico.
Articolo Precedente
Bill Cosby stuprò decine di donne: Corte Superiore di Los Angeles lo convoca
Articolo Successivo
Barcone migranti si ribalta al largo coste libiche: 25 morti
Redazione