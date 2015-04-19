Germanwings: Lubitz interpellò 10 medici per farsi curare
di Redazione
19/04/2015
Man mano che passa il tempo emergono dettagli inquietanti riguardo alla vita di Andreas Lubitz, co-pilota dell'aereo Germanwings che ha causato lo schianto contro le Alpi francesi.
Nel trimestre antecedente alla tragedia, secondo il New York Times, Andreas Lubitz si recò da ben 10 medici per ottenere una cura efficace dei suoi disturbi "reali o immaginari".
Il New York Times ha anche aggiunto che Lufthansa sottopose ad esami Lubitz, ma non verificò mai se stesse curando il suo disturbo mentale né accertò la sua condizione psichica. Il co-pilota del volo Germanwings si sottopose all'ultimo accertamento di routine l'anno scorso, ad agosto.
Redazione