Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Germanwings: Lubitz interpellò 10 medici per farsi curare

Redazione Avatar

di Redazione

19/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Man mano che passa il tempo emergono dettagli inquietanti riguardo alla vita di Andreas Lubitz, co-pilota dell'aereo Germanwings che ha causato lo schianto contro le Alpi francesi.

Nel trimestre antecedente alla tragedia, secondo il New York Times, Andreas Lubitz si recò da ben 10 medici per ottenere una cura efficace dei suoi disturbi "reali o immaginari".

Il New York Times ha anche aggiunto che Lufthansa sottopose ad esami Lubitz, ma non verificò mai se stesse curando il suo disturbo mentale né accertò la sua condizione psichica. Il co-pilota del volo Germanwings si sottopose all'ultimo accertamento di routine l'anno scorso, ad agosto.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Barcone ribaltato nel Canale di Sicilia, Salvini: "Ipocrisia di Renzi e Alfano crea morti"

Articolo Successivo

Sicilia, barcone pieno di migranti si ribalta: pochi superstiti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016