Tradire partner: abitudine dei thailandesi, britannici fedelissimi

19/02/2015

Paese che vai, tradimento che trovi. Volete sapere quali sono le nazioni in cui i partner sono più inclini a tradire? Allora leggete la lista stilata dal tabloid britannico The Indipendent, che si è basato su informazioni fornite da Match.com e The Richest. Di seguito la classifica.

1) Thailandia 2) Danimarca 3) Germania 4) Italia 5) Francia 6) Norvegia 7) Belgio 8) Spagna 9) Finlandia 10) Regno unito

