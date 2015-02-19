Tradire partner: abitudine dei thailandesi, britannici fedelissimi
di Redazione
19/02/2015
Paese che vai, tradimento che trovi. Volete sapere quali sono le nazioni in cui i partner sono più inclini a tradire? Allora leggete la lista stilata dal tabloid britannico The Indipendent, che si è basato su informazioni fornite da Match.com e The Richest. Di seguito la classifica.
1) Thailandia 2) Danimarca 3) Germania 4) Italia 5) Francia 6) Norvegia 7) Belgio 8) Spagna 9) Finlandia 10) Regno unito
Articolo Precedente
Bari, blitz carabinieri contro clan Di Cosola: imprenditori vittime racket
Articolo Successivo
Isis fa tremare Italia: "Stiamo arrivando a Roma", post inquietante su Twitter
Redazione