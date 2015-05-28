Barriere coralline: geoingegneria per salvarle, ideata Solar Radiation Management

Le barriere coralline sono in pericolo a causa dei cambiamenti climatici. Perché, per preservarle, non si ricorre alla geoingegneria? L'idea è venuta a un gruppo di studiosi che ha messo a punto la Solar Radiation Management, tecnica portentosa che salverà le barriere coralline.

L'innovativa tecnica di geoingegneria prevede la diffusione nella stratosfera di gas che crea una specie di pellicola che fa riflettere i raggi solari. Ciò farebbe calare la temperatura dei mari e perciò contribuirebbe al benessere delle barriere coralline.

Ricordiamo che diverse aree delle barriere coralline stanno scomparendo per colpa dell'aumento della temperatura dei mari e dell'acidificazione. L'uomo, nei prossimi anni, deve impegnarsi a ridurre le emissioni di CO2 nell'atmosfera.