Pippo Casarini è morto: scrisse "44 gatti", brano interpretato allo Zecchino d'Oro

Addio al maestro Giuseppe (Pippo) Casarini, famoso in tutto il mondo per aver scritto la canzone "44 gatti" interpretato allo Zecchino d'Oro dalla piccola Barbara Ferigo nel 1968.

Casarini aveva 91 anni. Domani si svolgeranno le esequie a Carpi. Il maestro dichiarò che scrisse "44 gatti" ispirandosi ai gatti e alle gattare di Piazza Esedra. Inutile dire quante volte e da quanti artisti sia stato interpretato, dal 1968 ad oggi, il celebre brano di Casarini. Lo intonò persino il grande Luciano Pavarotti.

Pippo era un brano maestro, che amava il suo mestiere, ma era un grande appassionato di musica: da giovane suonò in numerosi night bar e in lussuosi hotel di tutto il mondo.