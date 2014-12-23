Loading...

Barriere coralline: sbiancamento dovuto a surriscaldamento acque

di Redazione

23/12/2014

Il colore delle barriere coralline del Pacifico settentrionale non è più quello di una volta per colpa dell'aumento della temperatura degli oceani. Lo hanno sottolineato diversi studiosi dell'università delle Hawaii.

Il fenomeno dello 'sbiancamento' dei coralli è ben visibile alle Isole Marshall. Mai finora si era verificato qualcosa del genere. Colpa dell'uomo, come sempre.

"L'ampiezza del fenomeno in esame sembra poter essere spiegato solo con le emissioni di gas a effetto serra che fanno aumentare la temperatura degli oceani", ha detto uno studioso. L'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) ha sottolineato al vertice di dicembre a Lima che le temperature riscontrate in mare e sulla terra nel periodo compreso tra gennaio e ottobre sono state veramente elevate tanto che il 2014 rischia di diventare l'anno più 'rovente' dal 1880.

