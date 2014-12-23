Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Tibet, donna si immola nel Sichuan: protesta contro governo cinese

Redazione Avatar

di Redazione

23/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ennesima immolazione in Tibet, espressione del contrasto dell'egemonia cinese. Stavolta a darsi fuoco è stata una ragazza 20enne, Tsepe Kyi.

La donna si è data fuoco nella provincia di Aba, regione sud-occidentale del Sichuan. La notizia è stata riportata sia da 'Free Tibet' che da 'Radio Free Asia' (RFA), emittente che gode del finanziamento degli Stati Uniti.

In meno di un mese si sono immolate già due persone nella stessa zona. Qualche tempo fa, si diede fuoco anche un uomo, padre di 2 bimbi. Nell'arco dell'ultimo lustro si sono immolati più di 130 tibetani per contestare il governo cinese del Tibet.

Il Dalai Lama, vertice spirituale tibetano che si è aggiudicato anche il premio Nobel per la Pace, ha affermato che non ha alcun potere per impedire le immolazioni, veri e propri "atti di disperazione". Ricordiamo che il Dalai Lama vive in India dal 1959.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Miley Cyrus, party natalizio 'piccante': abito striminzito

Articolo Successivo

Barriere coralline: sbiancamento dovuto a surriscaldamento acque

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016