Cameron Diaz mette testa a posto: vuole sposarsi con Benji Madden
di Redazione
22/12/2014
Cameron Diaz è una delle attrici più fascinose e richieste di Hollywood. Sebbene la star sia molto impegnata dal punto di vista professionale ha deciso di convolare a nozze col suo compagno Benji Madden.
La Diaz è stata immortalata con uno splendido anello da 40.000 dollari che le ha regalato il fidanzato. Cameron e Benji sono fidanzati da pochi mesi ma sono molto affiatati. Secondo alcuni rumors, la coppia potrebbe pronunciare il fatidico sì a metà del prossimo anno.
La Diaz ha avuto relazioni con uomini ricchi e famosi come Jared Leto e Justin Timberlake. Ora, però, vuole fare sul serio, anche perché Benji piace molto a sua madre e ai suoi amici e parenti. Pare che la mamma di Cameron sia una grande ammiratrice dei Good Charlotte, gruppo di Benji.
