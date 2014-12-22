Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Cameron Diaz mette testa a posto: vuole sposarsi con Benji Madden

Redazione Avatar

di Redazione

22/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Cameron Diaz è una delle attrici più fascinose e richieste di Hollywood. Sebbene la star sia molto impegnata dal punto di vista professionale ha deciso di convolare a nozze col suo compagno Benji Madden.

La Diaz è stata immortalata con uno splendido anello da 40.000 dollari che le ha regalato il fidanzato. Cameron e Benji sono fidanzati da pochi mesi ma sono molto affiatati. Secondo alcuni rumors, la coppia potrebbe pronunciare il fatidico sì a metà del prossimo anno.

La Diaz ha avuto relazioni con uomini ricchi e famosi come Jared Leto e Justin Timberlake. Ora, però, vuole fare sul serio, anche perché Benji piace molto a sua madre e ai suoi amici e parenti. Pare che la mamma di Cameron sia una grande ammiratrice dei Good Charlotte, gruppo di Benji.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Barriere coralline: sbiancamento dovuto a surriscaldamento acque

Articolo Successivo

Ebola, medico malato sta meglio: bollettino parla di 'convalescenza'

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019