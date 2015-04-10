Loading...

Pinocchio, film live action: annuncio della Disney

10/04/2015

Disney ha annunciato l'arrivo di una pellicola live action su Pinocchio, non rendendo nota, però, la data di uscita. A curare la sceneggiatura sarà Peter Hedges. Insomma, vedremo il celebre burattino creato da Collodi in carne e ossa.

Attualmente non si sa se la pellicola su Pinocchio si baserà sulla fiaba del 1883 o sul film animato Disney del 1940.

Insomma, la Disney è intenzionata a far diventare in carne ed ossa tutti i protagonisti dei suoi film animati, come è avvenuto recentemente con "Cenerentola", pellicola osannata dal pubblico e dalla critica in cui Cate Blanchett veste i panni della matrigna e Lily James della protagonista.

