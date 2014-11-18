Batterio legionella in sede Corte d'Appello di Roma: Panzani lancia allarme

Sembrerà strano ma è scattato l'allarme legionella presso la sede della Corte d’Appello di Roma. A riportarlo è stato il presidente Luciano Panzani in occasione di un incontro con i dipendenti.

"Durante controlli di routine abbiamo trovato nell’impianto di dolcificazione dell’acqua presenza elevata del batterio della legionella. La situazione ora è sotto controllo ma il problema può creare danni seri se non monitorato”, ha spiegato Panzani, aggiungendo poi: "Per tornare alla normalità ci vorranno almeno 40 giorni".